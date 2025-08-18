El incendio de Jarilla (Extremadura), "muy próximo" a Candelario (Salamanca) y a la provincia de Ávila
También preocupa en Salamanca el fuego de Las Arribes portuguesas
Ical
Salamanca
El jefe de jornada del centro provincial de mando en Salamanca en la lucha contra los incendios, Urko Bondía, informó de que el incendio de Jarilla, en Extremadura, “está muy próximo a entrar en el término de Candelario (Salamanca) y en la provincia de Ávila”. En este sentido, afirmó que está evolucionando de forma “clara” por la divisoria de los valles de Ambroz y del Jerte y anunció que el operativo está en vigilancia de esa evolución y preparándose para la intervención en Candelario “de cara a mañana”.
Asimismo, advirtió de que también están vigilantes del incendio en Las Arribes portuguesas, que toca prácticamente el Duero, pero de momento sin saltos de pavesas a la orilla salmantina.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Mañueco reconoce que el operativo está 'al límite' y pide más medios del ejército
- El fuego arrasa Castilla y León: más de 20 incendios activos y 37 localidades evacuadas
- Muere en León un voluntario que luchaba contra el incendio de Molezuelas de la Carballeda
- Localizada en Valladolid una niña de 4 años que se había ido de casa tras una reprimenda de su madre
- El presidente de Castilla y León acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
- La media veda arranca el viernes en Castilla y León con un cupo de 20 codornices por cazador y día
- El incendio de una empacadora provoca un fuego en varias hectáreas cosechadas en Lantadilla (Palencia)
- Puente reitera sus críticas a los presidentes del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”