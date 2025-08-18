El incendio de Jarilla (Extremadura), "muy próximo" a Candelario (Salamanca) y a la provincia de Ávila

El jefe de jornada del centro provincial de mando en Salamanca en la lucha contra los incendios, Urko Bondía, informó de que el incendio de Jarilla, en Extremadura, “está muy próximo a entrar en el término de Candelario (Salamanca) y en la provincia de Ávila”. En este sentido, afirmó que está evolucionando de forma “clara” por la divisoria de los valles de Ambroz y del Jerte y anunció que el operativo está en vigilancia de esa evolución y preparándose para la intervención en Candelario “de cara a mañana”.

Asimismo, advirtió de que también están vigilantes del incendio en Las Arribes portuguesas, que toca prácticamente el Duero, pero de momento sin saltos de pavesas a la orilla salmantina.