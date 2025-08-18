Dos helicópteros "Chinook" llegan a La Virgen del Camino (León) para participar en incendios
El Gobierno de los Países Bajos aporta las dos aeronaves que operarán donde sea más urgente su intervención
Son apaces de descargar 7.000 litros por vuelo
Ical
Dos helicópteros "Chinook" procedentes de Países Bajos aterrizaron en la tarde de este lunes en la base aérea de La Virgen del Camino, en la provincia de León, para participar en el dispositivo de extinción de los incendios forestales que asolan el país.
Estas dos aeronaves llegaron hoy a Castilla y León a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior, y operarán donde sea más urgente su intervención, ya que estos helicóptero pueden equiparse con bolsas de agua "Bambi Buckets", capaces de descargar 7.000 litros por vuelo.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, y el coronel jefe de la Base Aérea de La Virgen del Camino, Óscar Ruiz, estuvieron presentes en la recepción de las dos aeronaves, donde Sen mostró su “agradecimiento” al personal y al Gobierno de Países Bajos “por el esfuerzo para participar en el dispositivo de lucha contra incendios”.
Nicanor Sen también quiso destacar “la solidaridad mostrada por varios países de la Unión Europea, que han aportado personal y medios para lograr acabar con esta ola de incendios”, que, según apuntó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, requiere del “mayor despliegue realizado en la historia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil”. Desde la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior se gestiona la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.
