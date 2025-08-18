5.300 evacuados de 76 pueblos de Castilla y León: preocupa la negativa a dejar las casas

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha actualizado este lunes la situación de los desalojados por los incendios forestales, 5.300 habitantes de 76 localidades de la comunidad, donde preocupa la negativa de muchos ciudadanos a dejar sus poblaciones por el miedo a que las llamas lleguen y no sean defendidas por el operativo.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento de la Junta sobre los incendios, Carriedo se ha mostrado comprensivo con el sentir de estas personas que se niegan a dejar sus casas, pero a la vez ha reclamado a todos los ciudadanos la "máxima colaboración" con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y los técnicos desplegados sobre el terreno, porque son los que conocen la situación de riesgo.

Carriedo ha indicado que en total han sido 140 las localidades de provincias de Castilla y León que en los últimos días han tenido que ser desalojadas de sus domicilios por la cercanía de los incendios, por lo que ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos colaboren con los técnicos y sigan sus instrucciones.

Agradecimiento

Ha agradecido la labor de "muchas personas voluntarias" que, desde la "buena fe", tratan de evitar que las llamas lleguen a sus casas, pero Carriedo ha remarcado que se convierten en "un elemento de preocupación" y una "carga adicional" para los integrantes del operativo en un "momento de tanta dificultad".

El portavoz de la Junta ha mostrado comprensión "desde el punto de vista humano" hacia esas personas que se niegan a dejar sus casas, que atesoran "su lugar de vida, sus recuerdos, la historia de sus antepasados", pero ha insistido en que la prioridad debe ser no poner en riesgo la vida de las personas.

Esta situación es la que se vive en el Valle de Valdeón (León), donde especialmente la población más joven de las ocho localidades que lo integran ha mostrado su negativa a dejar ese territorio, para seguir combatiendo las llamas y defender las casas, pese al requerimiento de la Guardia Civil para que dejen el lugar.