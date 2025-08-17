Vecinos de Lusio (León): “Tanto Junta como Gobierno central, que se pongan las pilas”
“Aquí no ha aparecido nadie, que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan", aseguran
E.F.G. / ICAL
La amenaza que supone el incendio procedente de Orense que alcanzó territorio leonés en el municipio de Oencia, declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), mantiene en alerta permanente a los vecinos de distintas localidades. Los de Lusio reclamaron hoy “tanto a la Junta como al Gobierno central, que se pongan las pilas”. Reunidos para realizar tareas con las que esperan proteger el pueblo, fueron desalojados y regresaron después “para limpiar lo que podamos, porque en cuanto veamos peligro, nos vamos”.
“Aquí no ha aparecido nadie. Que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan, pero que no nos dejen totalmente abandonados, que es lo que están haciendo”, lamentaron y se mostraron pesimistas sobre la evolución del siniestro: “Tal y como lo vemos, entra al pueblo sí o sí”.
