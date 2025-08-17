Vecinos de Lusio (León): “Tanto Junta como Gobierno central, que se pongan las pilas”

“Aquí no ha aparecido nadie, que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan", aseguran

Vecinos de Lusio (León) se organizan para realizar desbroces alrededor del pueblo ante la amenaza de las llamas.

Vecinos de Lusio (León) se organizan para realizar desbroces alrededor del pueblo ante la amenaza de las llamas. / César Hornija / Ical

E.F.G. / ICAL

Ponferrada

La amenaza que supone el incendio procedente de Orense que alcanzó territorio leonés en el municipio de Oencia, declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), mantiene en alerta permanente a los vecinos de distintas localidades. Los de Lusio reclamaron hoy “tanto a la Junta como al Gobierno central, que se pongan las pilas”. Reunidos para realizar tareas con las que esperan proteger el pueblo, fueron desalojados y regresaron después “para limpiar lo que podamos, porque en cuanto veamos peligro, nos vamos”.

“Aquí no ha aparecido nadie. Que si tienen que enviar al Ejército o quien les dé la gana, que lo hagan, pero que no nos dejen totalmente abandonados, que es lo que están haciendo”, lamentaron y se mostraron pesimistas sobre la evolución del siniestro: “Tal y como lo vemos, entra al pueblo sí o sí”.

