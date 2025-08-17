Rescatan la imagen de una virgen en Lusio (León) ante la amenaza de las llamas

Una vecina de la localidad de Lusio, en el municipio berciano de Oencia, retiró hoy la imagen de la Virgen de la iglesia de Santa María con el objetivo de resguardarla y evitar que pueda ser destruida en caso de que las llamas del incendio que afecta a la zona alcanzasen el templo.

El fuego llegó a territorio de la provincia de León procedente de la vecina Ourense y obligó al desalojo de varias localidades. Los vecinos de Lusio reclamaron hoy “tanto a la Junta como al Gobierno central, que se pongan las pilas”, al considerar que no se atiende de forma adecuada a las pequeñas localidades cuando se dan situaciones de emergencia como la que ahora se vive.