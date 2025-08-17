Se recomienda a los peregrinos no hacer las etapas entre Astorga y Villafranca del Bierzo (León)

La Guardia Civil recomienda a los peregrinos que hoy se abstengan de realizar las etapas del Camino de Santiago entre Astorga y Villafranca del Bierzo, debido a los incendios que asolan distintas zonas de la provincia leonesa, según informó hoy la Subdelegación del Gobierno

Por otra parte, y debido a los más de 20 incendios que asolan la provincia, la Dirección General de Tráfico mantiene cortadas las carreteras LE-164 entre el kilómetro 15, en Yebra, y el 21.0 en Llamas de Cabrera, en ambos sentidos. También, la LE-2703 entre Portilla de la Reina y Santa Marina de Valdeón y la LE-5228 entre Salas de los Barrios y Bouzas.

Además, la Subdelegación comunicó que los dos aviones cisterna Canadair del Gobierno italiano que llegaron este sábado a Matacán (Salamanca) trabajan en la extinción del incendio forestal de Barniedo de la Reina (León), activados a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Dentro del mismo se establece que las dos aeronaves deben operar de manera conjunta junto con otra española, por lo que se incrementan las medidas para la extinción.

Los dos aviones Canadair cuentan con una capacidad de carga de más de 5.500 litros de agua, lo que les convierte en un recurso clave para combatir los grandes incendios forestales. Operarán en los lugares donde sea más urgente su intervención, señalan fuentes oficiales.

Estas aeronaves se unen al resto de medios que el Gobierno de España, a través de los ministerios de Transición Ecológica y Defensa, han activado para colaborar en el mecanismo de extinción. Entre otros, los tres aviones Foca y los medios desplegados en la mañana de hoy en Almanza; dos helicópteros Lima y un Mike en Villafranca del Bierzo o. dos helicópteros Lima en Acebedo.

Asimismo, la Unidad Militar de Emergencias, UME, trabaja hoy, con medios y personal, en los incendios de Yeres, Barniedo de la Reina y Canalejas.