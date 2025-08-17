El presidente de Castilla y León acusa a Sánchez de no haberle facilitado ningún recurso que le pidió
Fernández Mañueco solicitó maquinaria, mil soldados, helicópteros de transporte de personal y de bombardero de agua.
Efe
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este domingo que 48 horas después de pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más medios del Ejército para luchar contra los incendios forestales la comunidad autónoma que preside no ha recibido nada.
En un mensaje en su cuenta de X, Mañueco detalla un listado con los recursos que solicitó al presidente y de los que, según ha asegurado, no ha recibido ninguno.
En concreto, menciona que solicitó 25 bulldozer con maquinistas, mil soldados, quince vehículos nodriza, quince puestos de mando avanzado, veinte helicópteros de transporte de personal y diez helicópteros bombardero de agua.
También pidió atención logística al operativo y drones con visores térmicos para la detección de puntos calientes.
Sánchez y Fernández Mañueco mantuvieron una conversación telefónica este viernes y este domingo han estado juntos en el Puesto de Mando Avanzado de Villablino (León) conociendo de primera mano el daño de los incendios.
