Muere un motorista en un accidente entre su moto y un tractor en Valladolid

Un motorista falleció este mediodía en la provincia de Valladolid tras un accidente entre la moto que conducía y un tractor en la carretera VP-5804 sentido Villamarciel, en el término municipal de la localidad vallisoletana de Velliza.

El accidente, según alertó la llamada recibida a las 12.12 horas en la sala del Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, tuvo lugar a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa y, como consecuencia del mismo, el motorista resultó fallecido.