Muere un motorista en un accidente entre su moto y un tractor en Valladolid

El siniestro ocurrió en el término municipal de la localidad vallisoletana de Velliza

Valladolid

Un motorista falleció este mediodía en la provincia de Valladolid tras un accidente entre la moto que conducía y un tractor en la carretera VP-5804 sentido Villamarciel, en el término municipal de la localidad vallisoletana de Velliza.

El accidente, según alertó la llamada recibida a las 12.12 horas en la sala del Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, tuvo lugar a la altura del cruce de Pedroso de la Abadesa y, como consecuencia del mismo, el motorista resultó fallecido.

