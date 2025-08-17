Mañueco insiste en que la lucha contra los incendios debe ser “cuestión de Estado”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, remarcó hoy que, tal y como trasladó en su día al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la lucha contra los incendios, “en toda su amplitud, la extinción y la prevención”, debe ser “tratado como asunto de Estado”.

También recordó que, con motivo de una anterior oleada de fuego, defendió la necesidad de suprimir “la confrontación partidaria y la lucha partidaria” y reclamó una Conferencia de presidentes extraordinaria, que tampoco en esta ocasión se ha producido.

“No hay políticas de Estado de los insultos. Ustedes saben perfectamente qué es lo que ha ocurrido y tampoco ha habido una Conferencia extraordinaria de presidentes”, manifestó durante su visita al al Puesto de Mando Avanzado ubicado en Palacios del Sil (León), donde estuvo acompañado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Alfonso Fermández Mañueco comentó que la situación general de los incendios activos en la Comunidad ha evolucionado favorablemente en las últimas horas, con el realojo de todos los municipios afectados por el fuego originado en Molezuelas de la Carballeda (Zamora) que pasó a la provincia de León por Castrocalbón, y detalló que los desalojados en la provincia leonesa han pasado de cerca de 7.000 a 2.500 en las últimas horas.

Las Médulas

El presidente se refirió expresamente al paraje berciano de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, para asegurar que sabe lo que significan tanto para la provincia de León como para la Comunidad y para toda España y recalcó que el gobierno que dirige “se va a volcar con ellas para que luzcan con todo su esplendor lo antes posible”.

También quiso lanzar un mensaje de esperanza, al tiempo que reclamó que se atiendan las indicaciones que se dan por los directores de los incendios, “que son los que conocen y tienen toda la información”. “Vamos a ayudar a todas las familias y a todas las personas en todo aquello que hayan perdido para que la situación y la normalidad vuelva inmediatamente después de que pasen los incendios”, concluyó.