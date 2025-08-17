El fuego arrasa Castilla y León con más de 20 incendios activos
Diez de los incendios tienen nivel dos, siete de ellos en la provincia de León
V. C.
El fuego sigue arrasando Castilla y León. Tras una semana extenuante, la ola de calor no da tregua y este domingo se esperan de nuevo temperaturas de hasta 40 grados en una jornada que se prevé dura, ya que son 25 los incendios activos en la comunidad.
Los que más preocupan son los diez que tienen un IGR (Índice de Gravedad Potencial) de nivel dos, en los que están trabajando más de 170 medios. Estos incendios se localizan en tres provincias:
- León: Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas.
- Zamora: Castromil y Porto
- Salamanca: San Cristóbal de los Mochuelos
Además, hay otros diez incendios activos con IGR de nivel uno, y de nuevo León es la provincia que más fuegos concentra. En su extinción están desplegados más de 110 medios.
- León: Orallo, La Uña, Caín de Valdeón y Gestoso
- Zamora: Molezuelas de la Carballeda y Puercas
- Salamanca: La Alberca y El Payo
- Ávila: El Herradón
- Palencia: Resoba
El resto de los incendios activos son de menor entidad, pero no por ello menos importantes:
- León: Castrocalbón, Los Barrios de Luna y San Feliz de las Lavaderas
- Salamanca: Gallegos de Argañán y Serradilla del Arroyo
De momento, la Junta de Castilla y León ha declarado hasta este lunes 18 de agosto la alerta de riesgo de incendios forestales por causas meteorológicas.
Emergencia
La situación es tan sangrante que este sábado por la tarde, más de 300 personas se concentraron en Ponferrada (León) en una manifestación convocada a través de las redes sociales para pedir la declaración del nivel 3 de emergencia por los incendios que sufre la comarca del Bierzo.
“Los pueblos están en llamas. Pagamos impuestos para algo, para que nos protejan y ayuden. Necesitamos visibilidad”, remarcaron. El nivel 3 de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español que debe ser decretado directamente por el Gobierno central, por decisión propia o a petición de las comunidades autónomas, y responde a situaciones en las que los incendios suponen una grave amenaza para vidas humanas y bienes a gran escala.
