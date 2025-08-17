Buscan a un hombre de 58 años desaparecido en Riaño (León)
Fue visto por última vez en la zona del columpio a la que acuden numerosos
Ical
León
La Guardia Civil busca a un hombre de 58 años desaparecido en la localidad leonesa de Riaño, según confirmó la Subdelegación del Gobierno.
La última vez que fue visto, sobre las cinco de la tarde, se encontraba en la zona del columpio instalado muy frecuentado por turistas, ubicado en un área elevada de la localidad. Las personas con las que se encontraba no volvieron a saber de él desde que bajó -el primero del grupo- de ese paraje.
