Localizan en Camporredondo el cuerpo sin vida de un hombre de Valladolid desaparecido el pasado sábado

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid localizaron esta mañana en las inmediaciones de Camporredondo el cuerpo sin vida de un hombre de 69 años de Valladolid, del que se denunció la desaparición el pasado sábado y cuya bicicleta había sido ya localizada en una zona de pinar en el término municipal de Camporredondo.

Según informa la Guardia Civil en un comunicado remitido a Ical, el dispositivo de búsqueda, puesto en marcha desde el mismo momento de la interposición de la denuncia por la desaparición del hombre el pasado sábado, se centró en las inmediaciones de Camporredondo tras localizar la bicicleta con la que el hombre había salido de su domicilio en Valladolid en un pintar del término municipal de Camporredondo.

Esta mañana, se localizó en las inmediaciones de la localidad, y dentro de la zona de búsqueda, el cuerpo sin vida de una persona, cuya apariencia se correspondería a la descripción del hombre desaparecido. El hallazgo del cuerpo sin vida se realizó por el dispositivo de búsqueda establecido por Guardia Civil y con la colaboración de los voluntarios que se acercaron en el día de hoy al lugar.

En el operativo que se había realizado desde el inicio de las jornadas de búsqueda participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, Geas, un helicóptero, el Seprona, la Unidad Canina especializada en búsqueda y localización de personas desaparecidas, y se activó a la USECIC con el apoyo de un dron. También participaron numerosos voluntarios y personal de protección civil.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre, se dio por finalizada la búsqueda y se retiraron todos los medios que participaban en las labores de rastreo, haciéndose cargo la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valladolid.

Inmediatamente se dio aviso a la autoridad judicial y al médico forense para la práctica de las diligencias oportunas. El cuerpo localizado no presentaba signos aparentes de violencia, pero la investigación queda a la espera del informe del forense para determinar las posibles causas de la muerte.