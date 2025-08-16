Jesús Calleja, roto de dolor por los incendios: "Horrible, es terrorismo medioambiental"

El leonés Jesús Calleja, seguido por un millón y medio de seguidores en su Instagram, se define como aventurero, alpinista, viajero, presentador de televisión y "por encima de todo un hombre feliz". Sin embargo, en las últimas horas se ha mostrado completamente roto de dolor por los incendios que están asolando León y Zamora.

Con los ojos vidriosos, Calleja ha grabado un vídeo durante su estancia en Canadá, donde se encuentra, "mitad trabajando, mitad de vacaciones". Allí, en la habitación de un motel de carretera, el popular presentador de televisión aseguraba estar apático tras ver las noticias de los fuegos: "Se me polen los pelos de punta (...) Se me han quitado las ganas de todo".

Tal y como recuerda, el aventurero conoce bien el terrero que ahora ha sido arrasado por las llamas: "Me conozco cada senda, cada rincón. Recuerdo este lugar... no sabéis el tiempo que he echado allí, incluso he rodado algún programa que habéis podido ver como el de Las Médulas o los canales romanos. Pues todo eso que visteis en la tele ya no está, se ha quemado. Era un lugar espectacular, con bosques de robles y castaños de una belleza... no queda nada", lamentaba.

"La ley ha de cambiar y ser implacable"

"El nivel de destrucción, de desolación, de amargura... es mi tierra y lo vivo de otra manera. Horrible, de verdad, horrible, ayer os decía que es terrorismo medioambiental, lo es", añadía al mismo tiempo que enviaba sus condolencias por la muerte del voluntario Abel Ramos.

"¿Pero cómo hemos podido llegar aquí? ¿Cómo se nos ha ido la pinza a los humanos? ¿Cuál es la razón que te arrastra a hacer eso?", se preguntaba ante los incendios de origen intencionado por parte del ser humano.

A su juicio, tal y como escribe en el texto de la publicación que acompaña al vídeo, "la ley ha de cambiar y tratar a estos sujetos como terroristas medioambientales y ser implacable".

El vídeo cuenta con casi 90.000 'Me gusta' y miles de comentarios.