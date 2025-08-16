Declarado el nivel dos en un incendio localizado en Canalejas (León)
Se investiga el origen
Ical
León
La Junta ha declarado esta tarde el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) para un incendio localizado en el pueblo de Canalejas, perteneciente al municipio de Gradefes.
La decisión se adoptó a las 17.00 horas de este sábado para un fuego que se declaró apenas media hora antes y cuyo origen se investiga, según figura en el servicio Infocal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.
El nivel 2 se asigna por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) cuando existe amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de los vecinos o protección de bienes o cuando existe grave riesgo para la población y bienes no forestales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere en León un voluntario que luchaba contra el incendio de Molezuelas de la Carballeda
- Localizada en Valladolid una niña de 4 años que se había ido de casa tras una reprimenda de su madre
- Alerta en Castilla y León por un episodio de intrusión de partículas de polvo desde mañana
- La media veda arranca el viernes en Castilla y León con un cupo de 20 codornices por cazador y día
- El incendio de una empacadora provoca un fuego en varias hectáreas cosechadas en Lantadilla (Palencia)
- Puente reitera sus críticas a los presidentes del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”
- La Montaña Palentina vive con incertidumbre el cambiante incendio de Resoba
- Un bombero del operativo contra incendios en Castilla y León: 'Nos han dado plátanos pochos