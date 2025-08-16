Declarado el nivel dos en un incendio localizado en Canalejas (León)

Se investiga el origen

Intenso humo en un incendio de León.

Intenso humo en un incendio de León. / César Hornija / Ical

Ical

León

La Junta ha declarado esta tarde el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR) para un incendio localizado en el pueblo de Canalejas, perteneciente al municipio de Gradefes.

La decisión se adoptó a las 17.00 horas de este sábado para un fuego que se declaró apenas media hora antes y cuyo origen se investiga, según figura en el servicio Infocal de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta.

El nivel 2 se asigna por el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) cuando existe amenaza seria a poblaciones que exija medidas de socorro de los vecinos o protección de bienes o cuando existe grave riesgo para la población y bienes no forestales.

