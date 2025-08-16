Cerca de 300 personas reclaman en Ponferrada la declaración del nivel 3 de emergencia por los incendios

Una manifestación convocada esta misma tarde por redes sociales en Ponferrada reclamó la declaración del nivel 3 de emergencia por los incendios que sufre la comarca del Bierzo.

Los promotores desplegaron pancartas con su reclamación frente a la sede consistorial. “Los pueblos están en llamas. Pagamos impuestos para algo, para que nos protejan y ayuden. Necesitamos visibilidad”, remarcaron.

Cabe recordar que el nivel 3 de emergencia es el grado máximo dentro del sistema español. Se trata de un grado que debe ser decretado directamente por el Gobierno central, por decisión propia o a petición de las comunidades autónomas, y responde a situaciones en las que los incendios suponen una grave amenaza para vidas humanas y bienes a gran escala.