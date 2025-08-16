Los dos aviones-cisterna del Mecanismo Europeo de Protección Civil aterrizan en Matacán (Salamanca).

Los dos aviones-cisterna italianos del Mecanismo Europeo de Protección Civil anunciados hoy por el Gobierno llegaron esta tarde, poco después de las 18.30 horas, a la base aérea de Matacán, en la provincia de Salamanca, para participar en el dispositivo que se encuentra luchando contra los incendios que asolan el oeste de España.

En el aterrizaje, y según informó la Delegación del Gobierno en Castilla y León, estuvieron presentes el delegado del Ejecutivo nacional en la Comunidad, Nicanor Sen, y el coronel jefe de la Base Aérea de Matacán, José Ignacio Ruiz de Eguilaz Martín. En la recepción, Sen agradeció al personal italiano su esfuerzo por participar en este dispositivo.

Las dos aeronaves llegaron a Castilla y León a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, activado por el Ministerio del Interior el pasado 11 de agosto, y operarán donde sea más urgente su intervención, según decida la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Ministerio del Interior, como encargados de gestionar la incorporación de nuevos medios europeos en las labores de extinción.

Los dos aviones Canadair que llegaron esta tarde a Salamanca cuentan con una capacidad para transportar cantidades superiores a los 5.500 litros de agua para la lucha contra los incendios.