Puente reitera sus críticas a los presidentes del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazó este miércoles disculparse por sus mensajes en redes sociales sobre los incendios e incidió en sus críticas a los presidentes autonómicos del PP porque “no hay una catástrofe que les haya pillado trabajando”.

Así se expresó Puente en unas declaraciones a la prensa en la provincia de Almería, donde acudió a visitar unas obras junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes, Félix Bolaños.

“No me he cachondeado ni he hecho ninguna broma”, defendió Puente sobre sus polémicas publicaciones y añadió que “he expresado mi indignación y cuando lo hago me sale la ironía y el sarcasmo”.

Además, lamentó que en el caso concreto de Castilla y León “es mi tierra la que se está quemando como se quemó en 2022 la sierra de la Culebra en Zamora”. “Han pasado tres años y no ha cambiado nada porque sigue la misma desidia y la misma irresponsabilidad”, sentenció.

Derecho a expresarme

"Es mi derecho a expresarme libremente y a exigir al PP lo mismo que exige cuando está en la oposición”, continuó Puente, quien sostuvo que “quien se ríe de la gente es quien después de cuatro días de incendio sigue en Cádiz de vacaciones o el que no ha aparecido por aquí cuando se está quemando tarifa o Huelva”.

Además, criticó la falta de actuación de los gobiernos autonómicos del PP en la prevención de incendios o en la profesionalización de los servicios de extinción. “Con una mano recortan los impuestos a los que más tienen y con la otra recortan los servicios públicos”, espetó, antes de sugerir con un gesto que cuando después hay problemas se las lavan.

Por último, denunció que “cuando todo esto pase volveremos a lo mismo como pasó con la sierra de la Culebra” puesto que, según anticipó, no se corregirán las deficiencias contratando más personal y mejorando las dotaciones de los servicios contra incendios.