El PP acusa a Puente de "incendiar la vida política" y denuncia el uso de los "incendios como batalla electoral"

El Partido Popular continuó este miércoles en su ofensiva contra Óscar Puente y la cruzada del ministro de Transportes contra la gestión de los presidentes autonómicos del PP, especialmente l de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante los incendios que asolan España.

El presidente del PP, que fue el que avivó la polémica respondiendo a Puente en X afeándole su compartamiento, reapareció en una entrevista con Europa Press en Santiago de Compostela para acusar al ministro Puente de dedicarse a "incendiar la vida política" y alertó de que el riesgo de incendios en septiembre será "superior". Además, Núñez Feijóo visitará por la tarde el puesto de control de mando avanzado de extinción de incendios de Chandrexa de Queixa (Ourense) junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Feijóo acusó al Gobierno de llegar "tarde" ante la ola de incendios que golpea a numerosas regiones de España al tiempo que animó a la población a denunciar "cualquier movimiento sospechoso" en los montes que se pueda producir en horas nocturnas porque el "riesgo es máximo". A su juicio, el Ejecutivo central sigue de vacaciones" y traslada que los incendios son "un problema" que solo afecta a alcaldes y presidentes autonómicos.

Tras cargar contra Puente por dedicarse a "frivolizar con el dolor ajeno", Feijóo denunció la "ausencia de políticas contra incendios" y solicitó que la Guardia Civil Forestal -entendiéndose que se trata del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) -mantenga esa coordinación porque los ciudadanos "no distinguen de competencia". En dicha entrevista con la agencia, el presidente del PP afirmó que "los ciudadanos lo que quieren es eficacia, coordinación y menos chanzas, menos bromas y menos groserías por parte del ministro Puente, que se está riendo de las dificultades que están pasando ciudadanos durante momentos puntuales del día o de la noche, que ven afectado su patrimonio e incluso sus vidas" para añadir que "frivolizar con esto acredita la falta de catadura moral del propio Gobierno y de los propios ministros".

"Cuando un ministro, como el señor Puente, se dedica a incendiar la vida política, cuando además es un ministro que tiene a su ministerio incendiado desde hace años, entonces es cuando te das cuenta de la frivolidad en la que se mueve el Gobierno actual", denunció Feijóo.

Una línea que también compartió el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo. El dirigente popular ahondó en la cruzada que desde el Partido Popular mantiene contra Óscar Puente e hizo “responsable” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la “conducta reprobable” del ministro de Transportes.

Pidió a Pedro Sánchez que cese a Puente tanto por sus últimas declaraciones en las que se “ríe” de los españoles como por la situación de los trenes. “Tiene que destituir al hooligan" de Óscar Puente porque usa su cargo “para insultar y crispar”.

“El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la conducta reprochable”, sentenció Bendodo en declaraciones a los periodistas. "No todo vale en política, no se pueden utilizar los incendios como batalla electoral y no se puede ser ministro de España y jugar así con el dolor de la gente".

Desde San Pedro de Alcántara (Málaga) Bendodo aludió a la aparición pública de Puente -minutos antes a la suya- que realizó en Almería. A su entender lo “primero” que debió hacer el ministro era “pedir perdón” por los “insultos y los desprecios” proferidos, a su juicio, con los mensajes que ha ido publicando estos días en redes sociales y en los que el ministro se reafirmó.

Para Bendodo debía haber “pedido perdón a los afectados y hacerlo cuanto antes” porque “quien está al pie del cañón en la solución de los incendios forestales son los profesionales de las comunidades autónomas, los bomberos forestales, los bomberos de los ayuntamientos, la protección civil. Son las comunidades autónomas, los gobiernos autónomos, los que están”, aseveró en respuesta a las críticas de Puente por la ausencia de algunas autoridades autonómicas en la gestión de las medidas de extinción.

Según el dirigente popular, el Ejecutivo de Sánchez ha vuelto a aplicar la misma estrategia que cuando la dana en la provincia de Valencia del pasado octubre y, en lugar de auxiliar a los territorios, optado por la máxima de que "el que necesite ayuda que la pida."

En esta línea, Bendodo denunció que Puente ni se ha disculpado ante las personas afectadas por los incendios ni "a pedir perdón por el caos de Renfe ni por las continuas averías ni por los continuos retrasos que sufren miles de españoles". Para el PP, Puente se dedica a "verter odio en las redes sociales mientras miles de familias lo pierden todo y tienen que ser desalojadas de sus casas en su tierra, sobre todo en Castilla y León y también en Andalucía" de manera que, al final, lo que tenemos es un gobierno que premia el insulto, que premia la crispación, que a pesar de la gravedad de lo que está sucediendo envía a su ministro no a apagar incendios, sino a echar más leña al fuego".

Sánchez, el número 1

Dentro de la ofensiva contra el jefe del Ejecutivo, Bendodo señaló que tiene "toda la pinta" de que el "número uno" de la "trama" del PSOE es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Toda trama, como la del PSOE, tiene su fontanero, el que hace el trabajo sucio; el contratista, que organiza y reparte los encargos, y el arquitecto jefe, que dibuja el plano del chanchullo", apuntó. Después de referirse al caso del PSOE de la "fontanera" era Leire Díaz y el "contratista" Santos Cerdán, dijo que "queda por despejar la 'X' más importante, la del número uno de la trama, y tiene toda la pinta de que se llama Pedro Sánchez", aseveró-

Para Bendodo, Leire Díaz "no solo era la portavoz del PSOE en las reuniones para activar las cloacas socialistas", sino que "también ejercía como portavoz del Gobierno" y "ofrecía la ayuda del Gobierno a fiscales para acabar con las investigaciones que amenazaban al PSOE, al Gobierno y a la familia del presidente".

Todo para aseverar que "el cambio es necesario". "Evidentemente, necesitamos un gobierno que se solucione los problemas de la gente y no en defenderse de toda la corrupción que asola al gobierno, al partido que gobierna y a la familia del presidente del Gobierno".

En este sentido, el dirigente popular dijo que a asegurado que a Sánchez "se le han acabado los comodines que usa siempre cuando está en apuros", ya que en esos momentos "recurre a Franco y se organiza un viaje al extranjero". No obstante, dijo que "España ha "perdido peso internacional por los tejemanejes del Gobierno, por sus desvaríos y por buscar socios no recomendables".

Ucrania

Arremetió contra la ausencia de España en la reunión de países europeos con Donald Trump previa a la reunión del presidente EEUU con el mandatario ruso, Vladimir Putin. Para Bendodo, Sánchez "está en la playa de Lanzarote con Zapatero", después de siete años "siguiendo el manual de Zapatero, de blanqueamiento del régimen de Venezuela y de chocar con la OTAN y con los socios europeos". Desconocía el dirigente popular que escaso minutos antes de su comparencia La Moncloa confirmase la participación de Sánchez en la videoconferencia de la 'coalición de voluntarios' europeos que apoyan a Kiev.

Una idea en la que, tiempo después de conocerse la participación de Sánchez en dicha reunión virtual, también ahondó el presidente del PP. Feijóo, vía redes sociales, afirmó en un mensaje que está "España fuera de la Cumbre sobre Ucrania porque Sánchez está amortizado. Estar al margen de grandes debates, ser insolidario con nuestros aliados, el acercamiento unilateral a China o el apoyo a la dictadura venezolana tiene consecuencias: que nuestro país juegue en 2ª división".