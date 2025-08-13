Muere una persona y otra resulta herida en la colisión de dos turismos en Burgos

El vehículo siniestrado ardió tras el impacto y la víctima mortal quedó atrapada en su interior

Ambulancia de Emergencias.

Ambulancia de Emergencias.

Ical

Burgos

Una persona perdió la vida y otra resultó herida en un accidente registrado en el kilómetro 132 de la autovía A-231, en el término municipal de Sasamón (Burgos), donde colisionaron dos turismos, incendiándose posteriormente uno de ellos. El siniestro se produjo en sentido Burgos y fue comunicado al Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León a través de varias llamadas que no pudieron precisar inicialmente si había heridos.

El 1-1-2 dio aviso del accidente a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y, por las circunstancias del siniestro, también al centro coordinador de urgencias de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salud de Melgar de Fernamental.

En el lugar, el personal sanitario confirmó el fallecimiento de una persona que viajaba en el turismo incendiado y atendió a un varón de 25 años, que fue trasladado posteriormente en ambulancia al Hospital de Burgos. También acudió una UVI móvil, cuya intervención fue anulada al no ser necesaria.

