El incendio de una empacadora provoca un fuego en varias hectáreas cosechadas en Lantadilla (Palencia)

El incendio de una empacadora y un tractor ocasionó un fuego que calcinó varias hectáreas de una tierra cosechada, así como gran número de pacas de paja en la localidad palentina de Lantadilla.

La columna de humo negro era visible a varios kilómetros de distancia desde la autovía A-62, por lo que el Servicio de Emergencias 1-1-2 movilizó a los bomberos voluntarios de la Diputación de Palencia, que envió al lugar dos vehículos, así como a la Guardia Civil.

El incendio no causó heridos, aunque el responsable de la tierra no logró salvar el tractor debido a que no pudo desengancharlo de la empacadora, origen del foco.