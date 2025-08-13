El incendio de Anllares en León sube a nivel 2 pero evita el desalojo de Valdeprado
Los vecinos han asegurado que durante los primeros días del fuego, declarado el pasado viernes, apenas hubo medios para contener el fuego
Efe
El incendio forestal declarado en Anllares del Sil, en el municipio leonés de Páramo del Sil, se ha elevado a nivel 2 del índice de gravedad potencial (IGR) aunque finalmente no procederá al desalojo de los 25 vecinos de la pedanía de Valdeprado, medida que se había anunciado esta tarde pero que finalmente ha sido descartada.
La decisión inicial de evacuar se había adoptado ante la proximidad del frente y la destrucción de la captación de agua, que ha dejado sin suministro a la localidad. Sin embargo, tras una nueva evaluación, se ha determinado que no era necesario el traslado de los habitantes, aunque se mantiene la recomendación de extremar la precaución.
La Junta de Castilla y León sí ha informado de que la decisión de elevar de nivel 1 a 2 este incendio se ha debido a dos razones: amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes, y grave riesgo para la población y bienes no forestales
Los vecinos han asegurado que durante los primeros días del fuego, declarado el pasado viernes, apenas hubo medios para contener el fuego y que las labores de extinción recayeron casi en exclusiva en la Alcaldía y la junta vecinal. Posteriormente, se desplegaron refuerzos, aunque en baja medida, lamentan.
El incendio afecta a una zona de alto valor ambiental en la comarca del Bierzo y continúa bajo seguimiento por parte de medios aéreos y terrestres.
