Detenidos tres menores por presuntos daños y tentativa de homicidio hacia un "sin techo" y unos feriantes en Burgos

Efectivos de la Policía Nacional arrestaron en Miranda de Ebro (Burgos) a tres menores de edad como presuntos autores de un delito de daños y a dos de ellos por un delito de tentativa de homicidio agravados por delitos de odio al ser motivados por aporofobia y xenofobia. Ambos hechos presentan un modus operandi similar, utilizando el fuego como instrumento de agresión, y reflejan una violencia gratuita contra personas vulnerables.

El primer suceso ocurrió la madrugada del pasado 22 de abril, cuando un hombre sin hogar que dormía cerca de la estación de autobuses fue atacado por dos jóvenes que le arrojaron una caja de cartón en llamas, previamente preparada con papeles y rociada con líquido inflamable. La víctima perdió su saco de dormir y manta, pero no sufrió lesiones graves. Según la investigación, los presuntos autores grabaron la agresión mientras se reían y se burlaban, lo que motivó la imputación por delito de odio.

El segundo incidente tuvo lugar el 9 de junio, durante las fiestas de San Juan del Monte. A las 4 horas, un puesto ambulante regentado por una mujer de origen peruano comenzó a arder mientras su propietaria dormía en una furgoneta próxima. Otros vendedores intentaron sofocar el fuego, que se propagó rápidamente, poniendo en riesgo la vida de quienes dormían en los puestos.

La intervención de los agentes de Policía Nacional que actuaron rápidamente evitó daños mayores, procediendo el servicio de bomberos a la extinción por completo del fuego, aunque las pérdidas económicas ascienden a más de 35.000 euros. La denunciante también manifestó que otra mujer de un puesto cercano al suyo, días antes del incendio recibió amenazas racistas.

En esta ocasión, también se grabaron los momentos previos al ataque, pronunciando frases como “vamos a quemar unos panchos” y “vamos a matarlos”, lo que refuerza la hipótesis de la agravante de delito de odio por racismo. La actuación coordinada de la Brigada Local de Policía Judicial permitió identificar y detener a los tres menores implicados.

La Fiscalía de Menores de Burgos, que instruye las diligencias correspondientes, determinó su inmediato ingreso en un centro de menores.