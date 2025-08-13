Cuatro detenidos durante la celebración de una "rave" ilegal en Salamanca

La Guardia Civil detuvo, hasta el momento, a cuatro personas durante la celebración desde el pasado viernes de una "rave" a orillas del pantano de Santa Teresa, dentro del término municipal de Salvatierra de Tormes, en la provincia de Salamanca.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca indicaron que agentes del instituto armado realizan un servicio permanente para garantizar la seguridad ciudadana en torno a la fiesta ilegal, que concentró numeroso público, especialmente a lo largo del fin de semana, informa Ical.

Según las mismas fuentes, en el operativo desplegado están participando efectivos de Salamanca y cuenta con apoyo de otras unidades de Castilla León, así como grupos especializados en control de masas, la Agrupación de Tráfico y el Grupo Especial para evitar cualquier incidente en torno al pantano.

En concreto, se ha realizado una detención por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas; dos detenciones por conducción bajo los efectos de sustancias tóxicas y una más por un señalamiento en vigor. Además, los agentes han realizado alrededor de un centenar de denuncias relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana y las mismas por conducción bajo la influencia de drogas.