Castilla y León, en aviso amarillo por tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado para hoy tarde el aviso amarillo por tormentas en las nueve provincias de Castilla y León desde las 14 horas y hasta las diez de la noche, que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes, rachas muy fuertes de viento y no descarta el granizo. También están activados los avisos por lluvias en Ávila, Segovia y Soria, donde pueden caer hasta 15 litros en una hora, y por altas temperaturas, de hasta 37 grados, en el sur de la provincia abulense.

El aviso amarillo, según recogió la Agencia Ical, se limita mañana jueves a las altas temperaturas en las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, además del Bierzo (León), donde se prevén valores de entre 36 y 37 grados.