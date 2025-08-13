Castilla y León, en aviso amarillo por tormentas
La Aemet activa avisos por lluvias en las provincias de Ávila, Segovia y Soria y por altas temperaturas en Ávila, hasta 37 grados
Ical
Valladolid
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha declarado para hoy tarde el aviso amarillo por tormentas en las nueve provincias de Castilla y León desde las 14 horas y hasta las diez de la noche, que pueden ir acompañadas de chubascos fuertes, rachas muy fuertes de viento y no descarta el granizo. También están activados los avisos por lluvias en Ávila, Segovia y Soria, donde pueden caer hasta 15 litros en una hora, y por altas temperaturas, de hasta 37 grados, en el sur de la provincia abulense.
El aviso amarillo, según recogió la Agencia Ical, se limita mañana jueves a las altas temperaturas en las provincias de Ávila, Salamanca, Valladolid y Zamora, además del Bierzo (León), donde se prevén valores de entre 36 y 37 grados.
