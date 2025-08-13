Aparece el cuerpo sin vida de un hombre de 81 años en un pozo de Calzada de Don Diego (Salamanca)
El cadáver, que tuvo que ser rescatado por los Bomberos de la Diputación, se encontraba en una parcela al oeste del pueblo
Ical
El cuerpo sin vida de un varón de 81 años fue encontrado anoche en el interior de un pozo. El hallazgo se produjo en una parcela ubicada dentro del término municipal de Calzada de Don Diego, en concreto al oeste del pueblo, en la provincia de Salamanca.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, la llamada de alerta se produjo a las 21.30 y fue entonces cuando fueron avisados los Bomberos de la Diputación de Salamanca, así que efectivos de la Guardia Civil.
Una dotación de bomberos desplaza desde el parque de Villares de la Reina de encargó de los trabajos para recuperar el cuerpo desde el fondo del pozo. La investigación de las causa de los ocurrido está en manos de la Guardia Civil, que se encargó de instruir las diligencias.
