Vecinos de Castrocalbón y Esteban de Nogales (León) se niegan a desalojar pese a la proximidad de las llamas a sus localidades

Algunos vecinos de Castrocalbón y Esteban de Nogales, entre los que se encuentra el alcalde del municipio, Luis Antonio Cenador, se negaron hoy a cumplir con el desalojo decretado ante la incidencia en la provincia de León del incendio forestal de Molezuelas de la Carballeda (Zamora).

La Guardia Civil y Cruz Roja se han visto obligados a personarse desde primera hora de la tarde de este martes en las localidades para que salgan, informa Ical.

El incendio declarado nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) en Molezuelas de la Carballeda pasó en la tarde de ayer a la provincia de León y obligó a decidir la evacuación de unos 1.700 vecinos de las localidades de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500).

Sin embargo, según fuentes consultadas por la Agencia Ical, varios de los vecinos de las dos últimas localidades se encuentran desde primera hora de la tarde de hoy en las calles ambos pueblos, a pesar de que el aire haya cambiado y las llamas se acerquen peligrosamente a los mismos. Además, la presencia de riegos aéreos también pone en riesgo la integridad de los allí presentes.

Ante estos hechos, la Guardia Civil advirtió que se están incumpliendo las órdenes de evacuación que el Centro de Coordinación Operativa Integrado autonómico decretó ayer al evacuar siete localidades de León cuando el incendio forestal de Zamora pasó las fronteras provinciales. Ante la resistencia de algunas personas a abandonar sus localidades, la Benemérita insistió en que hagan caso a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad con el fin de evitar riesgos.

Así, recordaron que, debido a la peligrosidad del incendio de Molezuelas de la Carballeda/Castrocalbón, están evacuadas San Félix de la Valdería, Pobladura de Yuso, Calzada de la Valdería, Ferechales de la Valdería, Pinilla de la Valdería, Castrocalbón y San Esteban de Nogales. Los vecinos de estos pueblos no deben de pertenecer en sus casas, para lo que Cruz Roja habilitó un albergue en el Pabellón Municipal de La Bañeza para aquellos habitantes que lo necesiten.