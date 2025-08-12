A prisión por golpear y amenazar a su madre en Salamanca

Según la Policía Nacional, los hechos se habrían repetido en numerosas ocasiones

Vehículo de la Policía Nacional.

Vehículo de la Policía Nacional. / Europa Press

Ical

Salamanca

El Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca decretó el ingreso en prisión de un hombre detenido por la Policía Nacional tras golpear y amenazar a su madre, a la que, presuntamente, sometió a malos tratos físicos y psicológicos.

Según informó hoy la Policía Nacional, los hechos, que se habrían producido en numerosas ocasiones, habrían empezado con bofetadas en la cara y fuertes zarandeos agarrándola por los brazos.

En principio, la causa reside en discrepancias sobre una denuncia que el presunto autor de los hechos habría obligado a interponer a su madre contra unas vecinas por unas supuestas amenazas que estas habrían vertido contra él.

Según fuentes policiales, como no le gustó el modo en el que estaba realizada la denuncia siguió con la hostilidad a su madre, reiterando las agresiones, los golpes en la cara y el cuerpo, puñetazos, tirones de pelo, etcétera.

La mujer consiguió escapar del domicilio y acudió a un centro hospitalario, donde dada la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital Universitario de Salamanca.

Tras ser atendida, interpuso la correspondiente denuncia y tuvo que ser acompañada posteriormente por agentes hasta su domicilio. Una vez allí, localizaron al autor de las agresiones, motivo por el cual procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

