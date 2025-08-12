Nivel 2 de gravedad en el incendio de Resoba (Palencia) con el desalojo de la Abadía de Lebanza y el confinamiento El Campo y Lebanza

El fuego de Martín de Yeltes (Salamanca) también alcanza IGR 2 porque se aproxima “con rapidez” a las casas de la periferia del casco urbano

Un helicoptero tira agua sobre la zona de un incendio.

Un helicoptero tira agua sobre la zona de un incendio. / Europa Press

Ical

Salamanca/ Palencia

La Junta declaró índice de gravedad potencial 2 en los incendios de Resoba en la provincia de Palencia, y el de Martín de Yeltes en la de Salamanca.

En el fuego palentino la declaración responde a que se ha evacuado la Abadía de Lebanza y el confinamiento de las localidades de El Campo y Lebanza. Trabajan contra las llamas 21 agentes medioambientales y celadores y cuatro técnicos, ocho cuadrillas de tierra, seis autobombas, tres bulldozer y cinco ELIF/BRIF, y once medios aéreos.

En cuanto al de la provincia charra, el incendio se aproxima “con rapidez” a las casas de la periferia del casco urbano, informa Ical. El operativo está integrado en este caso por cinco agentes medioambientales o celadores, tres técnicos, tres cuadrillas de tierra, diez autobombas, dos bulldozer, cuatro ELIF/BRIF, y dos medio aéreos.

