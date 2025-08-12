Muere un voluntario que luchaba contra el incendio de Molezuelas de la Carballeda

Un hombre ha aparecido muerto en el kilómetro 12 de la carretera LE-125, en el término de la localidad leonesa de Quintana y Congosto, según lo avanzado por el medio iLeón. Al parecer, el fallecido es un voluntario que participaba en labores de extinción del fuego desatado el pasado domingo entre las localidades zamoranas de Uña de Quintana y Molezuelas de la Carballeda, y que este martes ha cruzado a la provincia de León.

La noticia ha sido confirmada por el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, quien también ha anticipado la presencia de varios heridos que están siendo tratados en el Hospital de León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado sus condolencias a traves de la red social X: "Lamento profundamente el fallecimiento de uno de nuestros voluntarios que estaba trabajando en el operativo del incendio #IFMolezuelasdelaCarballeda", ha dicho el líder autonómico, que también ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia, amigos y compañeros del voluntario fallecido.

Asimismo, el presidente Mañueco ha deseado una rápida recuperación a todas las personas heridas por los incendios en la comunidad. Entre ellas hay varios heridos en Zamora por el incendio de Puercas, en la Sierra de la Culebra.

Se trata de la segunda víctima mortal que se cobra la ola de incendios que se suceden en distintos puntos de la geografía española, después de la vida que se cobró esta mañana el fuego desatado en la localidad madrileña de Tres Cantos.