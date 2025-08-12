Mañueco reprocha a Puente la “utilización frívola del sufrimiento” de los incendios para atacar al PP

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reprochó este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, su “utilización frívola del sufrimiento” de los ciudadanos como consecuencia de los incendios que azotan diversas comunidades de España para atacar a los dirigentes del Partido Popular que las gobiernan.

Mañueco respondió así en rueda de prensa a la polémica suscitada por Puente durante la jornada de ayer, cuando publicó varios mensajes en sus redes sociales en los que se mofaba de que la situación en Castilla y León estaba “calentita” mientras el presidente regional pasaba sus vacaciones en Cádiz.

Tras regresar anoche mismo a Zamora y presidir una reunión del Centro de Coordinación de Emergencias, Mañueco atendió esta mañana a los medios de comunicación para dar explicaciones de la labor que está desarrollando la Junta para hacer frente a los incendios declarados en los últimos días en provincias como Ávila, León y Zamora.

Al ser preguntado sobre la controversia generada por Puente, Mañueco replicó que “nos avergüenza a todos” que un ministro del Gobierno de España que tiene “altas responsabilidades” acabe haciendo una “utilización frívola del sufrimiento de las personas” para atacar a su rival político.

“Yo no voy a entrar. Para mí sería muy fácil hablar de él y de su gestión. Pero no me voy a rebajara la altura de Óscar Puente. Los españoles tienen que saber que en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente”, remachó.