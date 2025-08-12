Un bombero del operativo contra incendios en Castilla y León: "Nos han dado plátanos pochos"

Miembros del operativo que trabajan en la extinción de incendios en Castilla y León han denunciado las malas condiciones en las que se enfrentan a las llamas, con jornadas por encima del máximo recomendable, equipos usados y un avituallamiento inadecuado para las condiciones extremas que soportan.

"Estos días nos han dado un bocadillo de salchichón con el pan duro, plátanos pochos, siempre cosas muy saladas", ha reconocido a EFE un miembro de la BRIF que trabaja para sofocar las llamas que afectan a la comarca de El Bierzo, que acumula buena parte de la quincena de fuegos activos en la comunidad a primera hora de la tarde de este martes.

Este bombero, que ha preferido no dar su nombre, recuerda que la administración competente en la prevención y extinción de incendios es la Junta de Castilla y León y que aunque se cuente con medios nacionales, como las propias BRIF o la Unidad Militar de Emergencias (UME), tanto la coordinación como el avituallamiento dependen, en este caso, del gobierno autonómico.

Entre sus quejas, se encuentran comidas inadecuadas - "he estado 14 horas en un incendio, no me traigas un bocadillo de jamón" - que se suman a Equipos de Protección Individual (EPI) "con una funda para todo el verano" y jornadas por encima del límite de las 14 horas (las 12 horas emergencia, más otras dos extraordinarias), lo que también afecta a los descansos entre las salidas.

Inversión en prevención

Sin embargo, ha reprochado que la Junta es la autonomía que menos invierte en la prevención y extinción de incendios pese a tener la mayor superficie forestal de España, una responsabilidad que extiende a los ayuntamientos - que en muchas ocasiones no llevan a cabo el catálogo de tareas de autoprotección-.

Y ha reclamado una mejor coordinación, porque en algunas ocasiones los jefes de extinción ni siquiera saben los efectivos reales con los que cuentan.

"Esto ha explotado ahora porque la cuerda se ha roto, pero ha sido así siempre, lo que pasa es que ahora está pasando con mucha simultaneidad", ha lamentado, antes de incidir en que lo que hace falta "es más gente abajo y más gestión de montes, no 50 helicópteros echando agua para salir en la tele".

A su juicio, los numerosos incendios que afectan a estos días a Castilla y León, entre ellos, el que ha obligado a la evacuación de centenares de vecinos en el entorno del espacio natural de Las Médulas (León), declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, responde a un cúmulo de "malas condiciones de los profesionales, mala gestión del medio ambiente y las condiciones climáticas".

Pese a todo, ha asegurado que "con el caos que hay, bastantes cosas se resuelven", lo que atribuye a la buena voluntad de las personas implicadas, y justifica estas dificultades a la complejidad para erradicar estos fuegos en zonas de difícil acceso y al gran número de efectivos que acuden a apagar los fuegos.