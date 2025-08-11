Llamas de Cabrera y Santalavilla (Benuza, León), en prealerta de evacuación
La UME mantiene desplegados un centenar de medios y 258 militares en Yeres y Villablino
La N-536 cortada en ambos sentidos desde Carucedo a Priaranza del Bierzo
Ical
Las localidades leonesas de Llamas de Cabrera y Santalavilla, en el municipio de Benuza, mantienen a su población confinada y en prealerta de evacuación, bajo la vigilancia de la Guardia Civil, según informó la Subdelegación del Gobierno, debido al incendio que se mantiene activo y en nivel de peligrosidad 2 en la zona. Siguen evacuados los vecinos de los pueblos de Las Médulas, Orellán, Voces y Carucedo y durante la noche la Guardia Civil cortó el tráfico entre Voces-Chana, Chana-Borrenes y Borrenes-Orellán.
Un total de 200 militares y 72 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias se desplegaron la pasada noche en respuesta al incendio de nivel 2 que se registra en la localidad de Yeres, en el municipio de Puente Domingo Flórez. La UME también permanece desplegada en Orallo (Villablino), donde el incendio declarado se encuentra en nivel 1, con 58 militares y 28 medios.
Dos patrullas de la Guardia Civil están destinadas a las inmediaciones de Fasgar, donde el fuego se mantiene en nivel 1. Por otro lado, la carretera N-536 permanece cortada al tráfico en ambos sentidos desde el kilómetro 21 en Carucedo al kilómetro 7 en Priaranza del Bierzo.
Por otro lado, la carretera N-630 presenta visibilidad reducida en ambos sentidos por la presencia de humo y polvo de los incendios más próximos entre el kilómetro 161 en Cembranos y el 162 en San Cibrián.
