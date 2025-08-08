Presidencia
UPL afea al consejero González Gago usar "nuestra región" para referirse a Castilla y león
Unión del Pueblo Leonés le insta a aclarar si se refiere a la Región Leonesa o a Castilla la Vieja.
Efe
Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha pedido explicaciones al consejero de Presidencia de la Junta, Luis Miguel González Gago, por usar en respuestas oficiales la expresión "nuestra región" para referirse a la comunidad autónoma en su conjunto, si bien le ha instado a aclarar si se refiere a la Región Leonesa o a Castilla la Vieja.
El 17 de junio de 2025, según ha recordado en nota de prensa, ante una pregunta escrita realizada por UPL relativa a las actividades llevadas a cabo en la presente legislatura por parte de la Delegación Permanente de la Junta de Castilla y León en Bruselas y el coste asumido para publicitarse, González Gago hizo referencia en diversas ocasiones en su respuesta a "nuestra región".
Por ello, en una batería de preguntas escritas registradas en las Cortes autonómicas y firmadas por Alicia Gallego, procuradora y alcaldesa de Santa María del Páramo (León), UPL interroga a la Junta si es consciente el consejero de Presidencia de que Castilla y León surge en 1983 como una comunidad autónoma formada por dos regiones preexistentes que le dan nombre.
De este modo, integró bajo el mismo paraguas a la Región Leonesa -formada por las provincias de León, Salamanca y Zamora- y a la mayor parte de Castilla la Vieja. Concretamente las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, quedando fuera de la comunidad las de Logroño y Santander, que formaban parte de Castilla la Vieja y se constituyeron en las comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria.
En este punto, UPL le recuerda que la Real Academia Española (RAE) y la Constitución diferencian el concepto "región" del de "comunidad autónoma" y que no se ha legislado ni para suprimir formalmente las regiones de León y Castilla ni para alterar los límites que tenían éstas al integrarse en la comunidad autónoma de Castilla y León.
