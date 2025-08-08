La salida de vía de un camión obliga a cortar la A-62 a su paso por Ciudad Rodrigo (Salamanca)
Un motorista resulta herido tras sufrir una colisión contra un turismo en la CL-517
Ical
La salida de vía de un camión obligó hoy a cortar la autovía A-62, en sentido Burgos, a la altura del kilómetro 335, a su paso por la comarca de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. El accidente, en el que no hubo que lamentar heridos, tuvo lugar a las 17.28 horas, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Tal y como pudo saber Ical sobre el terreno, la pérdida de control del camión se produjo por el reventón de un neumático mientras circulaba en sentido Portugal, de modo que atravesó la mediana y quedó atravesado entre los carriles contiguos.
Agentes medioambientales se ocuparon de refrescar la zona ante la caída del combustible y el riesgo de incendio. Por su parte, Tráfico estableció un desvío alternativo por la carretera N-620, lo que provocó retenciones de circulación mediada la tarde.
Motorista herido
Por otro lado, a la 13.39 horas tuvo lugar otro accidente de tráfico en la provincia de Salamanca. A la altura del kilómetro once de la carretera CL-507 se produjo una colisión entre un turismo y una motocicleta en la que resultó herido el motorista, un varón de mediana edad, que se encontraba consciente. Hasta el lugar se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias de envió asistencia.
