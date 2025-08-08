Declarado el Nivel 1 para un incendio en San Bartolomé de Pinares (Ávila)

Hay una veintena de medios desplegados

Imagen del incendio.

Imagen del incendio. / Europa Press

Europa Press

Ávila

La Delegación Territorial de la Junta ha declarado el Índice de Gravedad 1 para un incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila).

Las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas y en el trabaja un dispositivo formado por dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos.

