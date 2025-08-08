Declarado el Nivel 1 para un incendio en San Bartolomé de Pinares (Ávila)
Hay una veintena de medios desplegados
Europa Press
Ávila
La Delegación Territorial de la Junta ha declarado el Índice de Gravedad 1 para un incendio que afecta al término municipal de San Bartolomé de Pinares (Ávila).
Las llamas se han originado, por causas que se investigan, a las 14.45 horas y en el trabaja un dispositivo formado por dos agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, cinco brigadas helitransportadas, cuatro autobombas, un bulldózer y cinco medios aéreos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer muerta y cuatro heridos, entre ellos, un bebé, en un accidente de tráfico en un pueblo de Salamanca
- Segundo fallecido en las carreteras de Salamanca en menos de 24 horas: un hombre de 54 años
- Un niño de 8 años desaparece varias horas en Tordesillas tras dejarlo su padre solo en la calle
- Una mujer muere y un hombre resulta herido en el vuelco de un turismo en la A-66 a la altura de Guijuelo
- Recuperado un bebé que su padre, que reside en Medina del Campo, se llevó para huir a Rumanía
- Una treintena de medios, aéreos y terrestres se afana en sofocar un incendio forestal en Carpio de Azaba (Salamanca)
- Comarcas de Zamora, Burgos, León, Soria y Valladolid, a punto de superar los niveles de concentración de ozono
- Muere una mujer tras ser atropellada en una vía de servicio en Guijuelo (Salamanca)