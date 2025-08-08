Agricultura
Castilla y León insiste en pedir que la nueva PAC mejore la dotación económica
El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria defiende la postura del gobierno autonómico consensuada con todos los agentes implicados
Efe
El viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural de Castilla y León, Jorge Llorente, reiteró este viernes, durante su visita al Centro de Formación de Almázcara (Congosto, León), que la comunidad seguirá defendiendo su posición respecto a la nueva Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2027-2033, una propuesta consensuada con los agentes del sector agrario regional. Llorente recordó que la Junta comenzó a trabajar en su documento a finales del año pasado y que para mediados de 2025 ya se habían definido las demandas del campo castellano y leonés.
Entre ellas, destacó la necesidad de contar con una dotación económica adecuada, así como la separación de los pagos directos de los fondos de desarrollo rural.
El viceconsejero hizo hincapié en la importancia de apoyar a la agricultura profesional y expresó su desacuerdo con las propuestas recibidas desde la Unión Europea, que considera insuficientes para las necesidades del sector.
Por otro lado, Llorente valoró el avance en las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo, señalando que los trabajos "marchan a buen ritmo" gracias al refuerzo de los equipos para acelerar el proyecto, pese a las dificultades propias de la zona, caracterizada por la dispersión de cultivos, dijo.
También indicó que la Consejería de Agricultura trabaja en la implementación de sistemas antiheladas para proteger las explotaciones agrícolas del Bierzo ante episodios climáticos adversos. "Estamos desarrollando todas las actuaciones necesarias para que estas medidas de protección lleguen a la comarca, adaptando y mejorando los módulos de ayudas", concluyó.
