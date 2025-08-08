Buscan a una joven de 16 años a la que se vio por última vez en San Andrés del Rabanedo (León) el miércoles
Se trata de una persona vulnerable, de pelo pelirrojo y oscuro, y de ojos marrones
Europa Press
León
La plataforma Asociación SOSdesaparecidos busca una joven de 16 años a la que se vio por última vez en el municipio leonés de San Andrés del Rabanedo el pasado miércoles.
Según ha publicado en su cuenta de la red social "X", de la que se hace eco Europa Press, se trata de Nazareth G.J., persona vulnerable de complexión gruesa, 160 centímetros, pelo pelirrojo y oscuro y de ojos marrones.
