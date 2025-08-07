Una treintena de medios, aéreos y terrestres se afana en sofocar un incendio forestal en Carpio de Azaba (Salamanca)

Hasta una treintena de medios, aéreos y terrestres, trabajan a esta hora para sofocar un incendio forestal declarado a las 17.24 horas de hoy en el término municipal de Carpio de Azaba, en la provincia de Salamanca, según la información publicada por Medio Ambiente y recogida por Ical a través de la plataforma Inforcyl.

En total, cinco medios aéreos sobrevuelan la zona y, por tierra, trabajan cinco autobombas, cuatro cuadrillas terrestres, cuadro brigadas helitransportadas, dos bulldozer, seis agentes medioambientales y dos técnicos, entre otros.

Por el momento, se desconoce el tipo de superficie afectada y la causa probable está en investigación.