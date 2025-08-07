Estos son todos los horarios del Sonorama
El festival de Aranda de Duero se celebra hasta el domingo
E. A.
Sonorama arrancaba este miércoles con todo un himno, la mítica sintonía de la serie de televisión "Física o Química" entonada por Despistaos. Pero el festival de Aranda de Duero no ha hecho más que empezar y por delante quedan muchos conciertos y mucha fiesta.
Jueves noche
Este jueves por la tarde los conciertos comienzan a las 19.00 horas con Arizona Baby en el escenario Ribera del Duero, con Capitán Sunrise en Afmcyl y con Mercedes Cañas en el escenario Glo Music Hall. Pero los grandes atractivos de la noche son Ginebras (20.40 horas en Ribera del Duero), Café Quijano (21.30 horas en Aranda de Duero), Marlon (22.00 horas en Afmcyl), Siloé (00.45 horas en Ribera del Duero) y Pignoise (1.45 horas en Aranda de Duero).
Viernes
La música empezará a sonar a las 12.00 horas y a lo largo de la jornada también habrá un workshop, cuatro charlas y catas de vino.
Ya por la noche será el turno de artistas como Chambao (19.50 horas), Carolina Duarte (00.05 horas), Nena Daconte (2.00 horas) o Carlos Jean (3.50 horas). Todos ellos en el escenario Aranda de Duero. Pero hay programadas otras 31 actuaciones como puedes ver a continuación.
Sábado
De nuevo empieza la fiesta a mediodía con sorpresas, almuerzos en las bodegas, catas, charlas, shows y múltiples conciertos.
La noche del sábado será intensa en el Sonorama. En el escenario Aranda de Duero actuarán Carlos Sadness (19.45 horas), Amaia (21.40 horas), La La Love You (00.25 horas), Don Patricio (2.30 horas) y Ley DJ (4.25 horas). Mientras, en el escenario Ribera del Duero se podrá disfrutar de Íñigo Quintero (19.00 horas), Duncan Dhu (20.35 horas), Arde Bogotá (22.50 horas), Dorian (1.30 horas) y Delaporte (3.25 horas). Pero hay muchos más.
Domingo
Llega el día de la despedida, pero no por ello el programa será menos intenso. Tras múltiples conciertos y actividades, la fiesta de despedida comenzará a las 17.00 horas con She's a star DJ, David Van Bylen y Balata Berlín.
- Una mujer muerta y cuatro heridos, entre ellos, un bebé, en un accidente de tráfico en un pueblo de Salamanca
- Segundo fallecido en las carreteras de Salamanca en menos de 24 horas: un hombre de 54 años
- Dos detenidos por intentar robar a una persona que estaba en la terraza de un bar y darle una paliza
- Un niño de 8 años desaparece varias horas en Tordesillas tras dejarlo su padre solo en la calle
- Una mujer muere y un hombre resulta herido en el vuelco de un turismo en la A-66 a la altura de Guijuelo
- Recuperado un bebé que su padre, que reside en Medina del Campo, se llevó para huir a Rumanía
- Muere una mujer tras ser atropellada en una vía de servicio en Guijuelo (Salamanca)
- Muere atropellada una hembra de los ocho linces ibéricos reintroducidos en Castilla y León