Estos son todos los horarios del Sonorama

Sonorama arrancaba este miércoles con todo un himno, la mítica sintonía de la serie de televisión "Física o Química" entonada por Despistaos. Pero el festival de Aranda de Duero no ha hecho más que empezar y por delante quedan muchos conciertos y mucha fiesta.

Jueves noche

Este jueves por la tarde los conciertos comienzan a las 19.00 horas con Arizona Baby en el escenario Ribera del Duero, con Capitán Sunrise en Afmcyl y con Mercedes Cañas en el escenario Glo Music Hall. Pero los grandes atractivos de la noche son Ginebras (20.40 horas en Ribera del Duero), Café Quijano (21.30 horas en Aranda de Duero), Marlon (22.00 horas en Afmcyl), Siloé (00.45 horas en Ribera del Duero) y Pignoise (1.45 horas en Aranda de Duero).

Horarios Sonorama jueves noche / Sonorama

Viernes

La música empezará a sonar a las 12.00 horas y a lo largo de la jornada también habrá un workshop, cuatro charlas y catas de vino.

Horarios Sonorama viernes mañana / Sonorama

Ya por la noche será el turno de artistas como Chambao (19.50 horas), Carolina Duarte (00.05 horas), Nena Daconte (2.00 horas) o Carlos Jean (3.50 horas). Todos ellos en el escenario Aranda de Duero. Pero hay programadas otras 31 actuaciones como puedes ver a continuación.

Horarios Sonorama viernes noche / Sonorama

Sábado

De nuevo empieza la fiesta a mediodía con sorpresas, almuerzos en las bodegas, catas, charlas, shows y múltiples conciertos.

Horarios Sonorama sábado mañana / Sonorama

La noche del sábado será intensa en el Sonorama. En el escenario Aranda de Duero actuarán Carlos Sadness (19.45 horas), Amaia (21.40 horas), La La Love You (00.25 horas), Don Patricio (2.30 horas) y Ley DJ (4.25 horas). Mientras, en el escenario Ribera del Duero se podrá disfrutar de Íñigo Quintero (19.00 horas), Duncan Dhu (20.35 horas), Arde Bogotá (22.50 horas), Dorian (1.30 horas) y Delaporte (3.25 horas). Pero hay muchos más.

Horarios Sonorama sábado noche / Sonorama

Domingo

Llega el día de la despedida, pero no por ello el programa será menos intenso. Tras múltiples conciertos y actividades, la fiesta de despedida comenzará a las 17.00 horas con She's a star DJ, David Van Bylen y Balata Berlín.