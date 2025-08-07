La Policía Nacional incorpora más medios a la búsqueda de la mujer desaparecida en Palencia

La Policía Nacional continúa por cuarto día consecutivo con la búsqueda de una mujer de 67 años, que desapareció el pasado lunes por la mañana en Palencia cuando salió a visitar a un familiar y no regresó al domicilio familiar.

El dispositivo de búsqueda se inició el lunes a última hora de la tarde, cuando su marido acudió a la Comisaría Provincial de Policía Nacional para comunicar que su mujer no había vuelto a casa y no contestaba al teléfono móvil. Durante estos días, el CNP ha realizado una intensa búsqueda por el interior de la ciudad, así como por las inmediaciones de la misma, desde el Monte el Viejo hasta los parques y zonas deportivas de la ciudad, a la vez que se está desarrollando una investigación para rastrear los últimos movimientos de la desaparecida, así como localizar a las últimas personas que habían hablado o contactado con ella.

No se descarta ninguna hipótesis

De momento no se descarta ninguna hipótesis y la zona de búsqueda es muy amplia, siendo el último punto donde se le vio paseando las inmediaciones de la Avenida de República Argentina.

Hasta el día de hoy, además de policías de la Comisaría Provincial de Palencia, procedentes de sus distintas brigadas, están colaborando policías de la Jefatura Superior de Policía de Castilla y León, en las especialidades de Medios Aéreos y grupos de policía judicial especializados en investigación de desaparecidos. En el día de hoy se han sumado a la búsqueda especialistas de Guías Caninos, procedentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana con base en Madrid, en la especialidad de búsqueda de personas, además se ha facilitado por parte de la Unidad de Informática y Comunicación, también con sede en Madrid, de un escáner de localización de telefonía móvil. También colaboran en el dispositivo funcionarios de la Policía Local de Palencia, así como el servicio de bomberos de la ciudad. Señalar que por parte de la familia se ha realizado una amplia campaña en redes sociales, para dar a conocer la desaparición de la mujer y solicitar información que pueda ayudar a su localización.

Desde la Policía Nacional se recuerda que se puede llamar a los números de teléfono del 091 de la Policía Nacional o al 112 de Emergencias de Castilla y León, en caso de que se tenga pistas o evidencias de la mujer desaparecida.