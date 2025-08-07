Detenido un hombre de 71 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Palencia
El herido tuvo que ser evacuado en helicóptero dada la gravedad de las heridas
Ical
La Guardia Civil de Palencia detuvo a un hombre de 71 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un atropello con fuga a un ciclista. Los hechos se produjeron en torno a las 12.15 horas del pasado martes 5 de agosto, cuando el detenido, al adelantar a un grupo de ciclistas, golpeó a uno de ellos, provocándole heridas de diversa consideración, abandonando seguidamente el lugar de los hechos.
Hasta el punto del siniestro vial se desplazaron diversos efectivos del Subsector de Tráfico, quienes se encargaron de reconstruir el alcance entre el vehículo fugado y la bicicleta. También acudieron servicios médicos quienes evacuaron al ciclista en helicóptero dada la gravedad de las heridas.
Los agentes encargados de la investigación pudieron localizar poco después el vehículo implicado en una localidad próxima al lugar del siniestro vial, así como a su conductor, a quien se detuvo como supuesto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.
Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.
- Una mujer muerta y cuatro heridos, entre ellos, un bebé, en un accidente de tráfico en un pueblo de Salamanca
- Segundo fallecido en las carreteras de Salamanca en menos de 24 horas: un hombre de 54 años
- Dos detenidos por intentar robar a una persona que estaba en la terraza de un bar y darle una paliza
- Un niño de 8 años desaparece varias horas en Tordesillas tras dejarlo su padre solo en la calle
- Una mujer muere y un hombre resulta herido en el vuelco de un turismo en la A-66 a la altura de Guijuelo
- Recuperado un bebé que su padre, que reside en Medina del Campo, se llevó para huir a Rumanía
- Muere una mujer tras ser atropellada en una vía de servicio en Guijuelo (Salamanca)
- Muere atropellada una hembra de los ocho linces ibéricos reintroducidos en Castilla y León