Detenido un hombre de 71 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Palencia

El herido tuvo que ser evacuado en helicóptero dada la gravedad de las heridas

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. / LOZ

Ical

Palencia

La Guardia Civil de Palencia detuvo a un hombre de 71 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un atropello con fuga a un ciclista. Los hechos se produjeron en torno a las 12.15 horas del pasado martes 5 de agosto, cuando el detenido, al adelantar a un grupo de ciclistas, golpeó a uno de ellos, provocándole heridas de diversa consideración, abandonando seguidamente el lugar de los hechos.

Hasta el punto del siniestro vial se desplazaron diversos efectivos del Subsector de Tráfico, quienes se encargaron de reconstruir el alcance entre el vehículo fugado y la bicicleta. También acudieron servicios médicos quienes evacuaron al ciclista en helicóptero dada la gravedad de las heridas.

Los agentes encargados de la investigación pudieron localizar poco después el vehículo implicado en una localidad próxima al lugar del siniestro vial, así como a su conductor, a quien se detuvo como supuesto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una mujer muerta y cuatro heridos, entre ellos, un bebé, en un accidente de tráfico en un pueblo de Salamanca
  2. Segundo fallecido en las carreteras de Salamanca en menos de 24 horas: un hombre de 54 años
  3. Dos detenidos por intentar robar a una persona que estaba en la terraza de un bar y darle una paliza
  4. Un niño de 8 años desaparece varias horas en Tordesillas tras dejarlo su padre solo en la calle
  5. Una mujer muere y un hombre resulta herido en el vuelco de un turismo en la A-66 a la altura de Guijuelo
  6. Recuperado un bebé que su padre, que reside en Medina del Campo, se llevó para huir a Rumanía
  7. Muere una mujer tras ser atropellada en una vía de servicio en Guijuelo (Salamanca)
  8. Muere atropellada una hembra de los ocho linces ibéricos reintroducidos en Castilla y León

Estos son todos los horarios del Sonorama

Estos son todos los horarios del Sonorama

Detenido un hombre de 71 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Palencia

Detenido un hombre de 71 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Palencia

Sonorama vibra con la nostalgia del "Física o Química" de Despistaos

Sonorama vibra con la nostalgia del "Física o Química" de Despistaos

Condena de un año de prisión para un profesor por abusos sexuales a alumnas en Valladolid

Condena de un año de prisión para un profesor por abusos sexuales a alumnas en Valladolid

Arrecia el calor en Castilla y León, con Zamora en aviso naranja

Arrecia el calor en Castilla y León, con Zamora en aviso naranja

La leyenda milenaria del lincurio, la orina de lince ibérico petrificada con propiedades mágicas y curativas

La leyenda milenaria del lincurio, la orina de lince ibérico petrificada con propiedades mágicas y curativas

Protección Civil amplía en Castilla y León la alerta por altas temperaturas hasta el martes

Protección Civil amplía en Castilla y León la alerta por altas temperaturas hasta el martes

La Guardia Civil localiza y auxilia en León a un peregrino del Camino de Santiago desorientado

La Guardia Civil localiza y auxilia en León a un peregrino del Camino de Santiago desorientado
Tracking Pixel Contents