Detenido un hombre de 71 años por atropellar a un ciclista y darse a la fuga en Palencia

La Guardia Civil de Palencia detuvo a un hombre de 71 años y nacionalidad española, como supuesto autor de un atropello con fuga a un ciclista. Los hechos se produjeron en torno a las 12.15 horas del pasado martes 5 de agosto, cuando el detenido, al adelantar a un grupo de ciclistas, golpeó a uno de ellos, provocándole heridas de diversa consideración, abandonando seguidamente el lugar de los hechos.

Hasta el punto del siniestro vial se desplazaron diversos efectivos del Subsector de Tráfico, quienes se encargaron de reconstruir el alcance entre el vehículo fugado y la bicicleta. También acudieron servicios médicos quienes evacuaron al ciclista en helicóptero dada la gravedad de las heridas.

Los agentes encargados de la investigación pudieron localizar poco después el vehículo implicado en una localidad próxima al lugar del siniestro vial, así como a su conductor, a quien se detuvo como supuesto autor de un delito de lesiones por imprudencia y otro de abandono del lugar del accidente.

Las diligencias instruidas, junto al detenido, han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.