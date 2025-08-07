Condena de un año de prisión para un profesor por abusos sexuales a alumnas en Valladolid

El Juzgado de lo Penal de Valladolid ha condenado a un profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León a una pena de un año de prisión por un delito de agresión sexual, y 72 meses de multa por cuatro delitos de abusos sexuales, cometidos todos ellos contra alumnos a los que daba clase en ese centro educativo de Valladolid.

La sentencia, de conformidad de las partes, también le impone once años de inhabilitación para cualquier profesión, oficio o actividad, sea retribuida o no, que conlleve contacto regular y directo con menores, y por el delito de agresión sexual, dos años de libertad vigilada.

Sin embargo, ante falta de antecedentes penales del acusado, se suspende la pena de cárcel durante dos años, a condición de que no comenta ningún nuevo delito y comunique cualquier cambio de domicilio; si incumple una de las condiciones, deberá ir a prisión.

En la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se recoge que el acusado es penalmente responsable de un delito de agresión sexual y cuatro de abusos sexuales, tras un acuerdo entre Fiscalía, acusación particular y defensa en el juicio celebrado el pasado 28 de julio.

Contacto físico gratuito

Como hechos probados se recoge que el docente "ha utilizado de forma generalizada y sin justificación alguna para ello, esencialmente sobre las alumnas, lenguaje con connotación sexual y doble sentido, comentarios inapropiados, contacto físico gratuito e innecesario y expresiones de carácter sexual".

Este tipo de comportamiento "ha provocado en el alumnado un ambiente sexualizado que les genera incomodidad, inseguridad, temor y tensión", que desembocó en la presentación de escritos ante la dirección de la Escuela e, incluso, en algunos casos el abandono de las clases.

Además, el acusado mantuvo esa conducta sexualizada con las alumnas no solo dentro de las aulas sino también fuera de las mismas.

La Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, tras recibir la denuncia de los alumnos, incoó primero expediente informativo y luego disciplinario, y dio conocimiento de los hecho a la Fiscalía de Valladolid, que fue la que interpuso la denuncia que ha dado lugar la sentencia.

Como responsable también de cuatro delitos de abuso sexual se le imponen 18 meses de multa por cada uno de los delitos -un total de 72- con cuota diaria de tres euros, además de dos años de inhabilitación por cada delitos, con un total de ocho; y le condena al pago de las costas.