Arrecia el calor en Castilla y León, con Zamora en aviso naranja

La ola de calor avanza en Castilla y León donde este jueves se superarán ampliamente los 35 grados de máxima, con puntos que alcanzarán los 40, lo que pone a toda la comunidad en aviso amarillo por altas temperaturas, con Zamora y Valladolid en aviso naranja por riesgo importante.

Los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marcan aviso naranja para las mesetas de Valladolid y Zamora, con máximas de 39 grados, mientras que la comarca zamorana de Sanabria estará en aviso amarillo, pero los termómetros subirán hasta los 36 grados.

Aviso amarillo también en la meseta, el Sistema Central y el sur de Ávila, con máximas entre 36 y 38 grados; la Cordillera Cantábrica, la zona norte, el Condado de Treviño, la meseta y el Sistema Ibérico en Burgos, donde los termómetros oscilarán entre los 36 y los 38 grados.

Cordillera Cantábrica, El Bierzo y meseta de León, también amarillo y máximas de 36 a 38 grados, una situación que se repetirá en la Cordillera Cantábrica y la meseta en Palencia, en este caso con máximas de 37 grados; en la meseta, el Sistema Central y el sur de Salamanca, con hasta 38 grados.

Y en la meseta y el Sistema Central de Segovia, también con hasta 38 grados; y el Sistema Ibérico, la meseta y el Sistema Central en Soria, con hasta 37 grados.

Cielos poco nubosos

En general, los cielos estarán poco nubosos en Castilla y León este jueves, son nubosidad de evolución por la tarde en las montañas del sur, y sin que se descarten chubascos aislados que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormentas.

Los vientos soplarán variables, flojos, predominando en la segunda mitad del día los suroestes con algún intervalo de moderados.

Las máximas en las capitales de provincia oscilarán entre los 36 grados de Ávila y León; los 37 de Burgos, Segovia y Soria; los 38 de Palencia; los 39 de Valladolid; y los 40 de Zamora.

La pasada madrugada también ha sido cálida en numerosos puntos de Castilla y León, y las mínimas no se han alcanzado hasta las siete de la mañana, con registros como los 7,5 grados del Puerto del Pico, en Ávila, o los 10,7 grados de Sanabria.