"Optimismo" en incendio de Cuevas del Valle (Ávila), que ha duplicado el operativo

El director técnico de extinción del incendio forestal que el lunes se declaró en Cuevas del Valle, al sur de la provincia de Ávila, Ángel Iglesias, ha reconocido que la situación actual es de "relativo optimismo" después de que se haya trabajado "muy bien" durante toda la noche para establecer un perímetro de seguridad, aunque ha apuntado que hay aún tres puntos donde se trabaja para controlar el avance de las llamas.

Así lo ha asegurado Iglesias quien ha precisado que la "misión" del operativo, que se ha duplicado, "es tratar de establecer las líneas de control que garanticen que el incendio no se va a poder salir" de esas líneas y no se va a reproducir "por ningún sitio", algo que de momento no se ha conseguido.

Y es que, como ha afirmado el director técnico, hay tres puntos de llama activa donde se está intentando controlar dichas llamas con una gran cantidad de efectivos trabajando en estas zonas, por lo que ha asegurado que están "relativamente optimista" aunque, como ha dejado claro "el incendio no está siquiera estabilizado".

Estos tres puntos son la zona próxima al pueblo de Montbeltrán, en la parte sur; el barranco de San Pedro de Alcántara, en el término de Arenas de San Pedro, y la parte más alta de la localidad de Arenal, por encima de la pista de la Centenera.

Asimismo, Ángel Iglesias ha aseverado que este jueves se ha duplicado el operativo y se va a seguir haciendo hasta que no se pase a la siguiente fase, ya que como ha explicado, se necesita mucho personal "porque es un perímetro grandísimo y hay mucha combustión todavía y las condiciones de temperaturas elevadas, humedad relativa muy baja, no ayudan".

Barranco inaccesible

Por su parte, el alcalde de Arenas de San Pedro, Carlos Sánchez, ha relatado la situación vivida la pasada noche con la amenaza de que las llamas entrasen en el barranco en el que se encuentra el Santuario de San Pedro de Alcántara, un "barranco que es inaccesible para medios terrestres y los medios aéreos ya no estaban funcionando" a esas horas nocturnas por lo que se trabajó con maquinaria pesada para evitar que el fuego entrase en la zona.

De hecho, la Policía Local de Arenas de San Pedro, que estaba permanentemente en el Santuario de San Pedro de Alcántara, con el dron y una cámara térmica, iba informando "en tiempo real" a la Comunidad franciscana del desplazamiento o la distancia que había.