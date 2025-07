Silvia Clemente vuelve a la política regional con un nuevo partido

La segoviana Silvia Clemente regresa al panorama político regional con una nueva formación, Nueve Castilla y León, frente al “declive”, la “paralización” y la “pérdida de oportunidades” de una Comunidad “muy rica” como es la castellana y leonesa. Su objetivo, “ganar” las elecciones autonómicas, dijo, para asumir que todavía son un proyecto en construcción, un partido nuevo, sin ninguna encuesta ni dato de referencia, que pondrá “todo” su “esfuerzo y trabajo” para lograr “el mejor resultado posible”.

Clemente, que presentó la iniciativa hoy en Valladolid capital, defendió que llegan para “abrir una ventana y aportar aire fresco para Castilla y León”. “Tenemos que dejar de perder oportunidades. Tenemos todas las posibilidades de volver a ser los primeros, de volver a jugar en la primera línea porque tenemos todo lo que necesitamos”, incidió, para denunciar que los jóvenes se marchan. “Yo no puedo seguir viendo cómo los jóvenes se tienen que marchar de esta tierra para buscar trabajo y oportunidades en otros lugares”, agregó. Aseveró que en Castilla y León “no somos menos que otras comunidades autónomas.

Meses de trabajo

Silvia Clemente informó de que lleva trabajando meses con un grupo de personas y aclaró que el germen del proyecto fue “un laboratorio de ideas, un laboratorio de pensamiento, pero con la mira puesta en crear este partido político”. Ahora, señaló, recorrerá todas las provincias para presentar este nuevo proyecto que apoyan profesionales de todos los ámbitos, “del mundo universitario, del sector privado, de diferentes lugares”, que se irán conociendo durante las próximas semanas.

En este punto, explicó que en su página web “hay un montón de propuestas que se han ido elaborando”, de acuerdo con todo lo que ha ido pasando en últimos meses en Castilla y León. “Son propuestas para construir algo mejor”, sobre el sector agroalimentario; actuar mejor en el territorio de La Raya; evitar que se cierren fábricas como la Azucarera de la Bañeza. “Hay propuestas de trabajo y además aquí vamos a trabajar sin órdenes. Nadie nos va a dar órdenes desde Madrid. Los partidos aquí trabajan con órdenes desde Madrid” y “están muy alejadas de la realidad de Castilla y León”. “Nosotros no vamos a recibir órdenes; las órdenes nos las dan los ciudadanos. Las órdenes es el servicio a los castellanos y leoneses”, sentenció.

Clemente descartó situar Nueve en el arco ideológico. “Nos situamos justo en el servicio a los ciudadanos. No me sitúo en ninguna ideología, porque no creo en los partidos tradicionales. Los he conocido, sé lo que pasa y no creo en ellos”, mantuvo, para precisar que sus votantes serán los que crean y se ilusionen con este nuevo proyecto. "Quiero que me voten aquellos que crean y que quieran que Castilla y León avance. Ese es mi objetivo."