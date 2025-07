La mujer atropellada por un tren en Salamanca estaba en VioGén, pero el juzgado no aprecia crimen machista

La mujer que anoche murió arrollada por un tren Alvia en Moriscos (Salamanca) estaba en el sistema VioGén tras denunciar en mayo a su pareja, que también falleció en las vías, pero el juzgado no aprecia indicios de delito y no lo considera de momento un caso de violencia machista.

En un mensaje enviado a los medios, el TSJCyL informa de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca se ha hecho cargo de la investigación por la muerte de estas dos personas arrolladas por el tren.

Y añade que de la información que obra en la causa y de las diligencias practicadas hasta el momento, no se aprecian indicios de delito e indica que no existen elementos para sospechar que se trate de un caso de violencia machista, motivo por el que mantendrá la causa y no se inhibirá en favor del Juzgado de Violencia sobre la mujer.

Poco antes de este mensaje, la Subdelegación del Gobierno en Salamanca ha apuntado que la mujer y el hombre fallecidos eran pareja y estaban incluidos en el sistema VioGén por una denuncia de ella en nivel bajo y añadía que la Guardia Civil está investigando los hechos y no descartaba ninguna hipótesis.

Además, fuentes de la Subdelegación concretaron a Efe que estaban casados. Fuentes próximas a la investigación han indicado a Efe que se trata de un hombre de 41 años y de una mujer también de 42.

Forcejeo

El maquinista del Alvia ha manifestado que vio a ambas personas forcejeando, pero no ha podido confirmar si una intentaba empujar a la otra o evitar que se tirase, según las mismas fuentes.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha indicado que el maquinista ha explicado en su declaración que "según se iba acercando el tren ha visto a dos personas en la vía, pero no sabía qué estaban haciendo".

"Es imposible que un tren de estas características pueda parar. Ahora estamos centrados en la identificación. No descartamos ninguna hipótesis, se está investigando", ha dicho a preguntas de periodistas en Burgos el delegado.

Las labores de identificación en el caso de la mujer han sido complicadas y se ha tenido que practicar una necroidentificación.

Las fuentes de la investigación consultadas por Efe han precisado que el coche del hombre estaba aparcado al lado del apeadero y el teléfono móvil de la mujer ha sido hallado dentro de ese vehículo.

Los hechos

El suceso tuvo lugar en torno a las 22.49 horas, momento en el que el centro de emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada de seguridad de ADIF en la que se informaba de un arrollamiento de un tren a una persona a unos 300 metros del apeadero de Moriscos.

Lugar donde se produjo la muerte. / J. M. García - Efe

Ya en el lugar de los hechos, el personal sanitario confirmó que había restos de dos personas arrolladas, un suceso que los 257 pasajeros del tren conocieron al instante al notar un fuerte golpe cuando circulaban entre Gomecello y Moriscos, exactamente en el punto kilométrico 70 de la vía.

Hasta las tres de la madrugada, el tren, procedente de Madrid, seguía parado en el punto del accidente con los pasajeros dentro, según pudo constatar Efe, en tanto que la Guardia Civil iniciaba las primeras pesquisas y la inspección ocular.