Tres años de cárcel en Salamanca por violar a su exnovia a la que le pidió que no se enfadase

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a tres años de cárcel a un hombre por un delito de agresión sexual tras violar a su exnovia, a la que había asegurado, para entrar a su domicilio, que alguien le perseguía. El condenado, que ya ha abonado 8.000 euros a la víctima en concepto de indemnización por daños morales, tiene órdenes de alejamiento durante cinco años a partir de su salida de prisión.

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, los hechos se remontan a la madrugada del pasado 9 de abril de 2024, sobre las 05.30 horas, cuando el condenado acudió al domicilio de quien había sido su pareja y le pidió que le dejara entrara porque alguien le perseguía. Ella accedió a que pasara.

Cuando ambos estaban en el salón, el hombre intentó besarla a lo que ella se negó. A continuación, los dos se fueron al dormitorio, pero ella le advirtió en todo momento que se podía quedar a dormir pero que no iba a tener ninguna relación con él. A los pocos minutos, cuando ambos se encontraban acostados en la cama, él se subió encima de ella y llegó a penetrarla vaginalmente a pesar de que le decía en todo momento que no quería. Finalmente, tras acabar, le dijo “no te enfades” y se marchó de allí.