Más de 200 militantes del PSOE denuncian una "cacería" contra Sánchez

Más de 250 militantes del PSOE en Castilla y León, entre los que se encuentran exdirigentes, históricos del partido y cargos en activo, como la ministra de Igualdad y presidenta del PSOE-CyL, Ana Redondo, han firmado un manifiesto en apoyo al secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien consideran víctima de una "cacería que va mucho más allá de lo lógico". Así lo ha expresaron este miércoles en rueda de prensa el expresidente de la Junta y primer presidente de la Comunidad de Castilla y León (1983-1986), el zamorano Demetrio Madrid, que, junto al exeurodiputado Juan Colino, ha impulsado este documento que pretende extender a otras federaciones socialistas.

En el documento, los firmantes afirman que son conscientes de la "dificultades" que implica ser secretario general del PSOE y presidente del Gobierno y han acusado a la oposición de llevar a cabo una "cacería" y no ofrecer alternativas, puesto que "la derecha no acepta que no sean ellos los que estén gobernando", ha incidido Madrid.

Por ello, el manifiesto expresa el deseo de los firmantes de "mantener la legislatura para poder cumplir el programa que necesita la mayoría social", de ahí que hayan reafirmado su apoyo al liderazgo de Pedro Sánchez. Madrid, que ha reconocido el momento "importante y difícil" por el que pasa España y la "posición complicada que hay dentro del PSOE", con "ni más ni menos que dos secretarios de Organización, relacionados con casos que todo el mundo conoce", valoró, no obstante, las decisiones que ha adoptado la formación.