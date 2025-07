Por Pablo Junceda, Director General Adjunto de Banco Sabadell

Para conocer bien el pulso económico y social de un territorio no hay más que analizar qué empresas y empresarios tiene. Y en Castilla y León, no hay duda de que son clave en su desarrollo. Su esfuerzo diario, muchas veces silencioso, es el que mantiene viva la actividad en nuestros municipios, genera empleo, innova en sectores estratégicos y contribuye a que nuestra tierra no solo resista, sino que avance. Y así lo constatamos en nuestras Oficinas de Banco Sabadell repartidas por toda la Comunidad y en la estrecha relación que mantenemos con los empresarios.

Por eso, iniciativas como los Premios Empresa del Año, organizados en colaboración con el Grupo Prensa Ibérica, tienen un valor especial. No solo reconocen trayectorias y logros destacados, sino que visibilizan la importancia del tejido empresarial y su papel esencial en el futuro de Castilla y León y de la economía española. Como entidad financiera comprometida con esta tierra, es un orgullo formar parte de este impulso y apoyar a quienes día a día levantan proyectos empresariales que generan valor y estabilidad.

En Castilla y León, más del 95 % del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas familiares y profundamente enraizadas en el territorio. Se trata de empresas que, además de generar actividad económica, tienen un fuerte compromiso con su entorno y gran vocación de permanencia. Son agentes clave en la fijación de población, la cohesión territorial y la transmisión del conocimiento entre generaciones.

Desde nuestra entidad, acompañamos a muchas de estas empresas desde sus primeros pasos. Algunas comenzaron como pequeños negocios y hoy exportan productos o servicios a nivel nacional e internacional. Otras han apostado por la transformación digital o la sostenibilidad como ejes de crecimiento. Todas ellas tienen algo en común: personas con visión, esfuerzo y una enorme capacidad de adaptación.

Nuestro papel como banco no se limita a ofrecer productos financieros. Apostamos por un modelo de acompañamiento cercano y especializado, basado en el conocimiento profundo del cliente y de su sector. Cada empresa es distinta y requiere soluciones a medida. Por eso, contamos con gestores especializados que trabajan desde el territorio, con capacidad para escuchar, entender las necesidades reales y responder con agilidad. Estamos donde nos necesitan los empresarios.

El acceso a financiación es importante, pero también lo es el asesoramiento estratégico. Ya sea para invertir, expandirse, renovar maquinaria, afrontar una sucesión generacional o adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, las empresas necesitan tener a su lado un socio fiable, con visión a largo plazo. Eso es lo que ofrecemos.

Además, mantenemos una firme apuesta por la presencia física en el territorio, algo que consideramos irrenunciable. En muchas localidades, nuestras Oficinas siguen siendo un punto de contacto fundamental para las empresas y autónomos, permitiéndoles operar con confianza y resolver cuestiones clave de forma rápida y cercana. La digitalización es una herramienta imprescindible, pero no sustituye la relación directa, sobre todo cuando hablamos de decisiones estratégicas. Por eso tenemos vocación de mantenernos aquí por mucho tiempo como garantes del mejor servicio a nuestras empresas y, muy especialmente a las pymes, donde somos el banco de referencia en España.

También impulsamos iniciativas específicas para fomentar la innovación, el emprendimiento y la formación, especialmente en sectores con gran potencial en la provincia: agroalimentación, energía renovable, turismo sostenible, industria auxiliar, comercio de proximidad o servicios profesionales. Apoyar el desarrollo de estos sectores es clave para el crecimiento equilibrado de Castilla y León.

La celebración de los Premios Empresa del Año es una excelente ocasión para recordar que detrás de cada proyecto empresarial hay personas. Hombres y mujeres que arriesgan, que generan empleo, que apuestan por quedarse y por mejorar lo que tienen. En muchos casos, lo hacen con discreción, sin buscar protagonismo, pero con un impacto directo en la economía local y regional. No quiero olvidarme del papel de los medios de comunicación, como Grupo Prensa Ibérica, absolutamente necesarios para informar, reflexionar, controlar a los poderes y visibilizar el buen trabajo de las empresas Castellanoleonesas.

En un momento en el que hablamos constantemente de despoblación, transición ecológica o digitalización, conviene recordar que no hay desarrollo sin empresas, y no hay empresas fuertes sin apoyo decidido. Desde nuestra entidad, seguiremos trabajando para estar cerca, ofrecer respuestas reales y reforzar nuestro compromiso con quienes hacen de Castilla y León una Comunidad de futuro..

Reconocer a las empresas es reconocer el talento, el esfuerzo y la capacidad de nuestra tierra. Por eso, estos premios no son solo un acto simbólico: son una declaración de intenciones. Porque si apoyamos a quienes crean empleo y generan valor, estamos apostando por una Catilla y León más dinámica, más competitiva y más preparada para afrontar los retos del mañana. ¡Enhorabuena!