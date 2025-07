Óscar Puente al alcalde de León: "Tú nunca has valido para Ferraz, sin embargo en León lo bordas”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, respondió a la entrevista del alcalde de León, José Antonio Diez, publicada hoy por Nueva Crónica, en el que apuntaba que que si Javier Alfonso Cendón “no vale” para Ferraz es “difícil” explicar que valga para el PSOE provincial. “Aquí no tienes razón. Tú nunca has valido, ni vales, para Ferraz, y sin embargo en León lo bordas”. Un comentario que acompaña con un "emoticon" que guiña el ojo.

Puente, que ayer fue renovado en su cargo de vocal de la Ejecutiva Federal, tras la remodelación acometida en la Comisión Ejecutiva del PSOE, utilizó su perfil en la red social X (antes twitter) para salir al paso de las declaraciones de Diez en La Nueva Crónica, donde carga contra el actual secretario provincial del PSOE. Considera que si Cendón ha sido apartado de la dirección federal es porque Pedro Sánchez entiende que no es “digno” de formar parte de su equipo. “Creo que el motivo de su salida, que evidentemente es su vinculación estrecha y directa con Santos Cerdán, le inhabilita para estar en Ferraz, pero también para ser líder de los socialistas leoneses. No entendería que lo que no quiere Sánchez lo tengamos que aceptar aquí en León”, asevera.